2020/01/23 | 13:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، عن وجود ستة اسماء مرشحة لخلافة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.وقال المصدر ان “هناك ستة أسماء حتى الآن طرحت لتولي منصب نائب رئيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستة مرشحين لخلافة المهندس) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستة مرشحين لخلافة المهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).