الملا: رئيس الجمهورية سلك طرق وعرة من اجل تغليب مصلحة البلاد العليا

2020/01/23 | 13:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …اكد عضو مجلس النواب الاسبق ، حيدر الملا، ان رئيس الجمهورية برهم صالح، سلك طرق مليئة بالفخاخ لمصلحة البلاد العليا مع القوى الأقوى.وقال الملا في تغريدة على موقع “تويتر”تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، إن “الطريق التي سلكها برهم صالح كانت طريقاً وعرة ومليئة بالفخاخ من بغداد ومسلحيها وصولاً لمقعده امام ترامب وطموحاته”.وأضاف […]

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