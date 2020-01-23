2020/01/23 | 13:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد الخبير الأمني، مؤيد الجحيشي، ان تهديد رئيس الجمهورية برهم صالح من قبل فصائل مسلحة بسبب لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش مؤتمر دافوس في سويسرا ، يؤكد سطوة تلك الميليشيات على الدولة .وقال الجحيشي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، إن “تهديد الفصائل المسلحة لرئيس الجمهورية يؤكد سطوة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني: تهديد رئيس الجمهورية يؤكد سطوة الميليشيات على الدولة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امني: تهديد رئيس الجمهورية يؤكد سطوة الميليشيات على الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).