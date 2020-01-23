خلافات بين الصدر والفصائل بسبب “المليونية”

2020/01/23 | 13:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشف مصادر مطلعة في التيار الصدري، اليوم الخميس، عن خلافات بين زعيم التيار مقتدى الصدر، وعدد من الفصائل المسلحة، الموالية لإيران، بسبب التظاهرة المليونية، المؤمل انطلاقها […]

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