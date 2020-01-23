2020/01/23 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التربية، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، موافقة الوزيرة سها العلي بك على تمديد فترة التق...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تمديد فترة التقديم للامتحانات الخارجية في الوسط والجنوب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تمديد فترة التقديم للامتحانات الخارجية في الوسط والجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).