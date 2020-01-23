2020/01/23 | 13:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحبس الشديد لمدير عام تجارة المواد الغذائية الأسبق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/23 | 13:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس الشديد لمدير عام تجارة المواد الغذائية الأسبق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس الشديد لمدير عام تجارة المواد الغذائية الأسبق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).