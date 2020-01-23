مسؤول فاسد يشتري منصب “وكيل في وزارة الكهرباء”

2020/01/23 | 13:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر، الخميس، عن تعيين شخص فاسد، تسبب بخراب محطة وقود، وكيلا في وزارة الكهرباء، فيما اكدت النائبة عالية نصبف ذلك بالتاكيد على انه تم بالفعل تعيين شخص “عليه مؤشرات […]

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