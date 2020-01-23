عزت الشابندر يعلن التحاقه بـ”مليونية الصدر” ويكشف الاسباب

2020/01/23 | 13:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن السياسي عزت الشابندر، اليوم الخميس، انضمامه الى مليونية الصدر، فيما اكد انه سيتظاهر ضد امريكا ليس لأنها تحاصر ايران بل لاسباب اخرى.وأكد الشابندر في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “غداً اتظاهر ضد امريكا ليس لانها تحاصر ايران بل لانها حليفة الشيطان في فرض هيمنته على الانسان ولانها شوّهَت العراق فاختلط فيه […]

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