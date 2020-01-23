نائب عن سائرون: الصدر كلف أصحاب القبعات الزرقاء بحماية تظاهرات الجمعة

2020/01/23 | 13:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد النائب عن تحالف سائرون ستار الجابري، اليوم الخميس، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كلف أصحاب القبعات الزرقاء بحماية تظاهرات الجمعة.

وقال الجابري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، تابعته "الغد برس"، إن "هناك بعض المنتفعين والمتضررين ممن يحاولون أن يعظموا ويبعثوا برسائل غير مطمئنة بشأن التظاهرات المليونية التي دعا اليها السيد الصدر"، مبيناً أن "هذه الأطراف المتضررة تقوم ببث عبر قنوات التواصل الاجتماعي مخاوف بشأن هذه التظاهرات".

وأوضح أن "التظاهرات توجه رسالة لرفض الانتهاكات الأخيرة من القوات الأمريكية والقوات الأخرى على السيادة العراقية" لافتاً الى أن "التظاهرات ستدعو أيضاً الى الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين".

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