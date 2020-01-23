"حاج عمران".. أبرد بلدة في كوردستان

2020/01/23 | 13:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت درجات الحرارة في مدن إقليم كوردستان في الفترة الأخيرة بعد هطول الثلوج على المناطق الجبلية والقرى الحدودية – صورة ارشيفية

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