«المليونية» تُشعل خلافاً بين الصدر والفصائل

2020/01/23 | 13:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشفت مصادر مطلعة في التيار الصدري، اليوم الخميس، عن خلافات بين زعيم التيار #مقتدى_الصدر وعدد من الفصائل المسلحة، الموالية لإيران، بسبب التظاهرة المليونية، المؤمل انطلاقها صباح […]

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