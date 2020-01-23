ميمي يتلاقى عرضين في اوروبا

2020/01/23 | 13:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مقرب من لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم مهند علي “ميمي”، اليوم الخميس، انه تلقى عروضا أوربية.وقال المصدر، ان “مهند علي حسم امره وقرر نهائيا الرحيل عن الدحيل بنظام الاعارة او شراء البطاقة الدولية”.واضاف ان “ميمي تلقى عرضين في اوروبا الاول في ايطاليا و الثاني في انجلترا ولايزال حتى الأن لم يقرر

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