المنتخب العراقي لكرة اليد يهزم نيوزلندا بنتيجة كبيرة في كأس آسيا

2020/01/23 | 14:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب الوطني بكرة اليد على نظيره النيوزلندي ضمن منافسات كأس اسيا.وتاتي هذه المباراة لتحديد المراكز من ٩ الى ١٣ في البطولة.وانتصر منتخبنا بنتيجة ثقيلة بواقع اثنين واربعين هدفا مقابل تسع وعشرين.وفي اللقاء السابق فاز منتخبنا على الصين بنتيجة ٣٨ هدفا مقابل ٣١ هدفا.وسبق لمنتخبنا وان خسر امام الامارات والكويت في نفس

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