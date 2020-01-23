الغــــاء حفــــل زفــــاف عـــروســـين مــــن الهنـــد والســـبب ..؟!!

2020/01/23 | 14:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قرر عريسان هنديان إلغاء حفل زفافهما بعد هروب والد العريس، البالغ من العمر 48 عاما، مع والدة العروس، البالغة من العمر 46 عاما.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أسر كلا الوالدين تقدمت ببلاغ للشرطة، يفيد بفقدانهما وانقطاع الاتصال بكليهما واختفيا عن الأنظار منذ الـ 10 من يناير ...

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