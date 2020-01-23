الشـــابنــدر يهـــاجم المــــالكــــي ويصفــــه بـــ

2020/01/23 | 14:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

شن الباحث والكاتب بالشأن السياسي العراقي، غالب الشابندر، هجوماً على زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.

وقال الشابندر في تغريدة على "تويتر"، إن "نوري المالكي شر مُطلق يؤمن بمعادلة علي وعلى اعدائي فخرب البلاد والعباد".

وأضاف "اعرفه جيداً منذ عشرات الأعوام و عشنا معاً"....

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