الأعرجي: الكتل السياسية لم تُقدِّر خطورة المرحلة التي يمرُّ بها العراق

2020/01/23 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، عن أسفه الشديد إزاء عدم اكتراث الكتل السياسية لخطورة المرحلة التي يمر بها العراق.

وقال الاعرجي في تغريدة له على تويتر، ان الكتل السياسية لم تُقدِّر خطورة المرحلة التي يمرُّ بها العراق، مشيرا الى ان السيادةُ اُنتهكت والشعبُ انتفض والحياةُ بجميع مفاصلها عُطّلت.

واستغرب الاعرجي قائلا، إن تلك الكتل لم تتقدم ولو خطوة في تشكيل حكومةٍ ترتقي لمستوى هذه الأحداث.

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