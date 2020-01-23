التربية توضح بشأن وثيقة الاخطاء اللغوية في المعاملات: لا فرق بين الهاء والتاء المربوطة‎

2020/01/23 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، الخميس( 23 كانون الثاني، 2020)، بشأن وثيقة الاخطاء اللغوية في المعاملات، والصادرة عن مدير قسم الامتحانات في الوزارة، مبينا أن هذه الخطوة جاءت لتخفيف عبء الموطنين.

وقال فاروق لـ(بغداد اليوم)، إن "الوزارة اعتبرت الاحرف غير العربية عند تصديق الوثائق، لا داعي من تصويبها، لأنها لا تغيير من المعنى الموجود في الكتب الرسمية"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة جاءت لتخفيف عبء المواطنين الذين تحمل اسمائهم الاحرف غير العربية".

واضاف أن "الوزارة اعتبرت الحروف الاتية: (أ، ا)، و(ب، پ)، و(ج، چ)، (ڤ، ف)، (ز، ژ)،(ك، گ)، حروفا متشابهة عند تصديق الوثائق ولا داعي لاجراء اي تصويب او تغيير عليها".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التربية، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، موافقة الوزيرة سها العلي بك على تمديد فترة التقديم للامتحانات الخارجية في محافظات الوسط والجنوب.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استجابة ل

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة النزاهة الاتحادية، الخميس (23 كانون الثاني 2020)،عن صدور قرار بالحبس على المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الأسبق في وزارة التجارة لإلحاقه الضرر عمداً بالمال العام.

وذكر بيان للهيأة تلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- بغداد

تعرضت صفحة الحشد الشعبي، الاربعاء (23 كانون الثاني 2020)، على "فيسبوك"، إلى الغلق، دون معرفة السبب.

وتظهر صفحة الحشد الشعبي على تطبيق "فيسبوك"، صفحة بيضاء، ولا يمكن التصفح بها أو قراءة اخر الاخبار، ولم يصد

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