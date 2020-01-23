نائب عن الفتح: تظاهرة الغد رسالة عراقية موحدة ضد التواجد الأميركي

2020/01/23 | 14:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، الخميس، بان تظاهرة بغداد المليونية يوم غد لا تستهدف تظاهرات التحرير، مشيرا إلى أن التظاهرة ستكون رسالة عراقية موحدة ضد التواجد الأميركي.وقال الكناني في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “تظاهرة بغداد يوم غد المليونية لاتستهدف تظاهرات التحرير لانه حتى موقعها بعيد وهي تمثل رسالة

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