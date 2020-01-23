سيبايوس يستنجد بريال مدريد

2020/01/23 | 14:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الإسباني داني سيبايوس، لاعب وسط آرسنال المعار من ريال مدريد، طلبًا للنادي الملكي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن سيبايوس طلب من ريال مدريد التدخل، لنقله من آرسنال إلى فريق آخر.وأشارت إلى أن سيبايوس يلعب مع آرسنال معارًا حتى نهاية الموسم، وكان سعيدًا بالفعل في النادي الإنجليزي خلال بداية

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