2020/01/23 | 14:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي، اليوم الخميس، عن قيام العشرات من الخريجين الكرد بمحاولة اقتحام المديرية العامة لتربية كركوك رفضا لنتائج التعيينات.وطوقت القوات الأمنية المبنى وتحاول اخراج المتظاهرين منها.وكان العشرات من خريجي المكون الكردي تظاهروا صباح اليوم أمام المديرية العام لتربية كركوك للمطالبة بإلغاء التعيينات لعدم “تحقيق التوازن والعدالة فيها”.وتجمع المتظاهرون الذين خرجوا بناء على المجلس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إقتحام مبنى تربية كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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