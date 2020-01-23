عبدالامير الركابي - النهضة الزائفة : وتجليها العراقي الاخطر/2

2020/01/23 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي في العراق ارض مابين النهرين، وعاصمة و قمة الدورة الثانية التاريخية الشرق متوسطية، وعاصمتها الامبراطورية الازدواجية، والموضع الذي فيه وعنده يسجل تاريخ انقضائها مع سقوط بغداد عام 1258، كان المسار الحداثي قد اتخذ وجهة أخرى مختلفة كليا، تنتمي بعكس التجليين المصري والجزيري، لعالم الراهن والدورة التاريخية الثالثة، وكانت فترة الانقطاع التاريخي الثاني التي ابتدات في القرن الثالث عشر، قد مالت للانحسا......

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