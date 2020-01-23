تملك منزل احلامك بـ 1 دولار في ايطاليا، ولكن؟

2020/01/23 | 14:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ٠٠٠ تعتبر مدينة بيساتشا الفاتنة، واحدة من المدن الايطالية التي تقع الى جنوب إقليم كامبانيا 90.حيث تعرض المدينة على المستثرين فرصة لشراء منزلاً متهالكاً مقابل دولار واحدٍ فقط، وتأتي هذه الخطوة من اجل تشجيع الناس للقدوم اليها و خلق مجتمع في المدينة ذاتها.لكن الامر ليس بهذه السهولة أذ ان للمدينة شرطاً واحداً، […]

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