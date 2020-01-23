2020/01/23 | 14:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ان الإقليم حريص على المشاركة في المحافل الرياضية العراقية والدولية.وبحث بارزاني لدى استقباله وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، سبل تعزيز آفاق التعاون الرياضي بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.واعرب بارزاني، حسب بيان عن مكتبه ،عن أمله في تحقيق ذلك، كما شدد على ضرورة ألّا تشكل الخلافات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني : حريصون على المشاركة في المحافل الرياضية العراقية والدولية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني : حريصون على المشاركة في المحافل الرياضية العراقية والدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).