2020/01/23 | 14:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق لا تزال التداعيات مستمرة حول تصويت النواب الشيعة في #البرلمان_العراقي على إخراج #القوات_الأميركية من العراق رداً على قتل #واشنطن لـ #أبو_مهدي_المهندس، وسليماني.والتداعيات التي حصلَت منذ جلسَة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي: دعَوات إخراج القوات الأميركية من العراق محاولَةٌ لبسط «النفوذ الإيراني») نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجيفي: دعَوات إخراج القوات الأميركية من العراق محاولَةٌ لبسط «النفوذ الإيراني») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).