توضيح بخصوص توحيد مواليد المكلفين بواجب الدفاع الذاتي بمناطق الادارة

2020/01/23 | 14:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الادارة الذاتية وحدت سن المكلفين بواجب الدفاع الذاتي

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