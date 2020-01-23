2020/01/23 | 14:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تجدد ثقتها في المدرب أولي جونار سولسكاير رغم النتائج المخيبة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد يجدد ثقته في سولسكاير رغم النتائج المخيبة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد يجدد ثقته في سولسكاير رغم النتائج المخيبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).