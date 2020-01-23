2020/01/23 | 14:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة العمل تطلق منحة الطوارئ الدفعة الثانية الوجبة الرابعة ..يتبع

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