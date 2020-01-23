فوكس نيوز: من المحتمل أن تنشر واشنطن نظام دفاعي صاروخي في العراق

2020/01/23 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤولون في البنتاغون عن احتمال قيام واشنطن بنشر نظام دفاعي صاروخي أمريكي في العراق ردًا على قصف إيران قاعدتين عسكريتين عراقيتين يتمركز فيهما قوات أمريكية في وقت سابق.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن مسؤولي البنتاغون أكدوا أنه بات من المحتمل الآن أن تنشر الولايات المتحدة أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت في العراق بعد هذه الاعتداءات الإيرانية والتي وقعت في الحادي عشر من كانون الثاني الحالي وأدت إلى حدوث إصابات بين القوات الأمريكية استلزمت نقلهم إلى مركز طبي بألمانيا للعلاج.

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Tags: منظومة صواريخ باتريوت

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