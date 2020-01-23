سانا: مقتل جنود أتراك في الرقة


سانا: مقتل جنود أتراك في الرقة
2020/01/23 | 14:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سانا: مقتل جنود أتراك في الرقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/23 | 14:40.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سانا: مقتل جنود أتراك في الرقة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سانا: مقتل جنود أتراك في الرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).

واصل القراءة على الاتحاد الوطني الكردستاني
Sponsored Links