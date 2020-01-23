2020/01/23 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبطان يتحدث عن 9 تبعات لتأخر إقرار الموازنة ويحذر: البطالة ومعاناة المواطنين ستزداد

يتبع.



.



.

بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت مديرية شرطة ذي قار، الخميس (23 كانون الثاني 2020) عن اتفاق على إرسال وفد عشائري لمفاوضة المعتصمين على الطريق الدولي من أجل إعادة فتحه.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مديرية الشرطة عقدت مؤتمرا عشائ

بغداد اليوم- خاص

أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يدعم تظاهرات ساحة التحرير المُطالبة بالإصلاح، مبيناً أن التظاهرات المليونية ليوم غد الرافضة للتواجد الامريكي في العراق،

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ’’ناتو’’ انسحاب القوات الأجنبية من العراق.

وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &quo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبطان يتحدث عن 9 تبعات لتأخر إقرار الموازنة ويحذر: البطالة ومعاناة المواطنين ستزداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبطان يتحدث عن 9 تبعات لتأخر إقرار الموازنة ويحذر: البطالة ومعاناة المواطنين ستزداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).