2020/01/23 | 14:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات الرافدين ، اليوم الخميس، وجود محاولات لإعادة المتظاهرين الى ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الرافدين: محاولات لإعادة المتظاهرين الى ساحة الحبوبي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الرافدين: محاولات لإعادة المتظاهرين الى ساحة الحبوبي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).