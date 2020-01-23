2020/01/23 | 14:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزراء الخارجية المشاركون في مؤتمر دول الجوار الليبي المنعقد في الجزائر، اليوم الخميس، على رفض أي تدخل خارجي في الأزمة التي تعيشها البلاد، ، مؤكدين ضرورة حل الأزمة من خلال الحوار بين الليبيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول جوار ليبيا تؤكد رفض التدخل وتدعو لحوار بين الليبيين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دول جوار ليبيا تؤكد رفض التدخل وتدعو لحوار بين الليبيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).