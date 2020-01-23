الجبوري : اجترار الطائفية دليل افلاس بعض السياسيين

2020/01/23 | 14:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … انتقد النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، التغريدات الطائفية لبعض السياسيين، مبيناً انها دلالة على إفلاسهم وجهَلهم.وقال الجبوري في تغريدة على موقع”تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، إن “اجترار الطائفية لبعض السياسيين …دلالة على إفلاسهم وجَهلهم، حيثُ انهُ لم يعدْ للطائفية سوقًا بعد انتفاضة تشرين الوطنية”.اجترار الطائفية لبعض السياسين …دلالة على […]

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