2020/01/23 | 14:50 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة … انتقد النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، التغريدات الطائفية لبعض السياسيين، مبيناً انها دلالة على إفلاسهم وجهَلهم.
وقال الجبوري في تغريدة على موقع”تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، إن “اجترار الطائفية لبعض السياسيين …دلالة على إفلاسهم وجَهلهم، حيثُ انهُ لم يعدْ للطائفية سوقًا بعد انتفاضة تشرين الوطنية”.
اجترار الطائفية لبعض السياسين …دلالة على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري : اجترار الطائفية دليل افلاس بعض السياسيين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الجبوري في تغريدة على موقع”تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، إن “اجترار الطائفية لبعض السياسيين …دلالة على إفلاسهم وجَهلهم، حيثُ انهُ لم يعدْ للطائفية سوقًا بعد انتفاضة تشرين الوطنية”.
اجترار الطائفية لبعض السياسين …دلالة على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري : اجترار الطائفية دليل افلاس بعض السياسيين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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