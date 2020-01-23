صبري، تغلب على ظروف النزوح وصنع النجاح بأنامله

2020/01/23 | 14:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد _ خيري علي ابراهيم صبري رفو خدر من مواليد ناحية تلعزير/ القحطانية/ جنوب قضاء شنكال بمحافظة نينوى، استطاع هذا الشاب التغلب على ظروف النزوح التي تعرض لها هو وعائلته في 3 اب 2014 بفعل اعمال الابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديين في شنكال على ايدي ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي، وصنع نجاحا …

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