التربية: تمديد فترة التقديم للامتحانات الخارجية في الوسط والجنوب

2020/01/23 | 14:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، الموافقة على تمديد فترة التقديم للامتحانات الخارجية في محافظات الوسط والجنوب.

وذكر مكتب إعلام الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "وزير التربية سها خليل العلي بك وافقت على تمديد فترة التقديم للامتحانات الخارجية في المحافظات الوسطى والجنوبية لغاية 30 من شهر كانون الثاني الحالي".

وأضاف أن "الوزارة خاطبت مديريات التربية في تلك المحافظات بضرورة إيجاد مواقع بديلة للمتقدمين في حال تعذر التقديم في المديريات".

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