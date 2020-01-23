هواوي تؤجل مؤتمرها السنوي المقرر عقده في الصين بسبب الفيروس كورونا

2020/01/23 | 14:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شركة هواوي، اليوم الخميس، تأجيل مؤتمرها السنوي للمطورين الأساسيين لاتخاذ تدابير واحتياطات السلامة بعد تفشي وباء كورونا.

وذكر موقع "ذا فيرج" المعني بالأخبار التكنولوجية، أن هذا المؤتمر كان من المقرر عقده في مدينة شنتشن الصينية، في الفترة ما بين 11-12 من شهر شباط المقبل، ولكن أعلنت شركة تأجيله إلى الفترة ما بين 27-28 اذار المقبل.

يعتبر هذا المؤتمر حدثا رئيسيا ومهما تقيمه الشركة بشكل سنوي لمطوري تكنولوجيا المعلومات، حيث تشارك فيه الشركة بأبرز تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي طورتها الشركة على مدار 30 عاما.

وليست هواوي هي الشركة الوحيدة التي ستقوم بتغيير خططها وفقا للأحداث الجارية في الصين وتفشي الوباء الذي يفتك بحياة الأشخاص، فقد حذر تيري غو، الرئيس التنفيذي لشركة فوكسكون لصناعة الإلكترونيات، موظفيه من السفر للصين خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

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