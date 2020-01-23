2020/01/23 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور إيــمــانــويل مـــاكـــرون...وزيـارتـه لـدولـة إســرائـيـل...وهـــامـــش ضـــروري...السيد إيمانويل ماكرون Emmanuel MACRON رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي..سافر إلى دولة إسرائيل..بعدما طالب قبل نهاية العام الماضي..بتقديم أكبر شهادة ولاء كامل لهذه الدولة..بأن يثبت إدانة مهاجمة أو انتقاد الصهيونية..كجريمة ضد الإنسانية..مثل مهاجمة السامية..كجريمة عنصرية...رغم إدانة عديد من الحقو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - إيمانويل ماكرون... وزيارته لدولة إسرائيل... وهامش ضروري...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#غسان صابور - إيمانويل ماكرون... وزيارته لدولة إسرائيل... وهامش ضروري...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).