هل يخلف “وسام بن يدر” لويس سواريز في برشلونة؟

2020/01/23 | 14:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يغيب اللاعب الاوروغوياني لويس سوايرز عن صفوف ناديه الحالي برشلونة بسبب الاصابة التي ابعدته عن الملاعب لفترة طويلة، وفي هذه الاثناء بدأ نادي برشلونة بالتحرك للبحث عن بديل له.أتجهت انظار النادي الكتالوني نحو اللاعب الفرنسي ذو الاصول التونسية وسام بن يدر ليخلف مركز سواريز في صفوف نادي برشلونة خلال المواسم المقبلة.يدر […]

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