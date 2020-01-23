بوصلة حي «الدورة» تتجه صوب الاحتجاجات

2020/01/23 | 15:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق دخل حي #الدورة، وهو أكبر أحياء بغداد على خط الاحتجاجات، وهو تطور لافت بحسب مسؤولين، كون المدينة تعد واحدةً من أكبر المدن ذات الغالبية “السنية” في […]

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