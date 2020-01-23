الإيرانيون يحددون القواعد التي استخدمت لاغتيال سليماني والمهندس

2020/01/23 | 15:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربعد مضي 20 يومًا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وثمانية أشخاص آخرين بغارة جوية أمريكية في محيط مطار بغداد الدولي، في منتصف ليلة 3 كانون الثاني/يناير، كشف الحرس الثوري الإيراني، تفاصيل جديدة عن الطائرة الأمريكية التي نفذت العملية.

يؤكد الحرس الثوري الإيراني، أن القوات الجوية كانت تتابع الطائرة التي استهدفت سليماني، والمهندس قرب مطار بغداد، منذ لحظة إقلاعها وحتى الاغتيال

ومع مرور الوقت، بدأت تتكشف تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة التي سبقت العملية الأمريكية، التي يؤكد الحرس الثوري الإيراني، أن القوات الجوية كانت تتابع الطائرة التي استهدفت سليماني، والمهندس قرب مطار بغداد، منذ لحظة إقلاعها وحتى الاغتيال.

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قال قائد القوات الجوية أمير علي حاجي زادة، إن "العدو استخدم مجموعة من المعدات، لاغتيال قاسم سليماني، حيث لم تكن الولايات المتحدة تعلم بعض الأمور التي يمكن أن تتغير في أي لحظة، مثل عدد سيارات موكب سليماني"، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

أضاف نحن "استغربنا جدًا عندما رصدنا طائرة حملت ذخيرة كبيرة، بالطبع لم نكن نعرف مهمتها، لكن رأينا أنها أقلعت بعد أن حملت كمية كبيرة جدًا من الذخيرة، وبعد إقلاعها تزودت بالوقود".

وبشأن القواعد التي أقلعت منها الطائرات التي استخدمت في العملية، يقول زادة إن "الطائرة المسيرة MQ-9 أقلعت من قاعدة علي السالم في الكويت، وأن المروحيات التي شاركت في العملية أقلعت من داخل العراق قبل العملية وبعدها، وتحديدًا من قاعدتي التاجي وعين الأسد".

وتابع: "كان واضحًا من خلال تنصتنا أنهم كانوا بانتظار شيء ما، ثم أعطوا أوامر للطائرة MQ-9 وكان هناك مشكلة في التسليح، كانوا يتحدثون عن ذلك، لكننا لم ندرك أن هذا الأمر متعلق بالحاج قاسم سليماني، وبعد ذلك أدركنا أن 4 قواعد أمريكية في المنطقة ساهمت في هذه العملية".

أشار قائد القوات الجوية إلى أنه "في بعض مراحل عملية الاغتيال كانت هناك مقاتلة F15 على مسافة نحو 40 إلى 50 كم من العاصمة العراقية بغداد، لتقترب بشكل مفاجئ وبسرعة 1100 كيلومتر في الساعة، من منطقة الهجوم قرب مطار بغداد، ثم ابتعدت".

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية، أكدت في وقت سابق، أن الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني، بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، واصفة إياه بـ"إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج".

الحرس الثوري: المروحيات التي شاركت في عملية قتل سليماني أقلعت من داخل العراق قبل العملية وبعدها، وتحديدًا من قاعدتي التاجي وعين الأسد

وفي الخامس من كانون الثاني/يناير، نفت الكويت استخدام القواعد العسكرية على أراضيها لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار، يأتي ذلك غداة ما أعلنته حركة عصائب أهل الحق من أن الطائرة الأميركية التي قصفت موكب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، انطلقت من الكويت.

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