تحدي الصودا.. تضامن عالمي مع مهشمي الرؤوس بالعراق

2020/01/23 | 15:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراجتاح وسم "تحدي الصودا" مواقع التواصل الاجتماعي، دعمًا للمتظاهرين العراقيين الذين تهشمت رؤوس العشرات منهم بقنابل الغاز الهجومية التي استخدمتها السلطات الأمنية ضمن "حملات قمع".

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