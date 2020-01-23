المتظاهرون يصلون تقاطع مرآب النهضة وسط بغداد ويقطعون جميع الطرق باتجاهه

2020/01/23 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني من محافظة بغداد، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، بأن المتظاهرين وصلوا لتقاطع مرآب النهضة وقطعوا جميع الطرق بتجاهه.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهري محافظة بغداد وصلوا، لتقاطع مرآب النهضة وسط العاصمة".

وأضاف أن "المتظاهرين قاموا بقطع جميع الطرق المارة بتقاطع (النهضة) من جميع اتجاهاته في بغداد".

وشهدت العاصمة بغداد وبعض المحافظات الوسطى والجنوبية، تصعيداً في الاحتجاج السلمي، تزامناً مع انتهاء "مهلة الناصرية" حيث أقدم المتظاهرون على قطع أغلب الطرق الرئيسة والفرعية، التي تربط المحافظات ببعضها.

بغداد اليوم- بغداد

دعت عضو مجلس النواب، انتصار الشمري، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، إلى انشاء مركز بحثي لدراسة ومعالجة حالات الانتحار، والتي وصفتها بـ "الظاهرة الشاذة" في العراق.

وقالت الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الانت

بغداد اليوم- بغداد

وضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، الخميس( 23 كانون الثاني، 2020)، بشأن وثيقة الاخطاء اللغوية في المعاملات، والصادرة عن مدير قسم الامتحانات في الوزارة، مبينا أن هذه الخطوة جاءت لتخفيف عبء الموطنين.

وقال فاروق ل

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التربية، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، موافقة الوزيرة سها العلي بك على تمديد فترة التقديم للامتحانات الخارجية في محافظات الوسط والجنوب.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استجابة ل

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