غضب شديد.. واحتفال بالافراج: هكذا اثارت صورة اعتقال المسعفة حفيظة العراقيين

2020/01/23 | 15:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تزامن اعتقال احدى المسعفات على جسر محمد القاسم في بغداد، يوم امس، مع مقتل المسعفة ام جنات في البصرة، الامر الذي اثار حفيظة المتظاهرين، والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.ومنذ انتشار صورة المسعفة وهي تتعرض للاعتقال وحيدة وسط مجموعة كبيرة من منتسبي قوة مكافحة الشغب، اشتعل الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي، متساءلين […]

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