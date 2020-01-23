دافوس .. تطلعات لاستقطاب المستثمرين الى العراق

2020/01/23 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتطلع العراق الى تشجيع الاستثمار وحث الشركات العالمية الى العمل في مختلف القطاعات،

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