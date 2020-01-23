رئيس الجمهورية يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)

2020/01/23 | 15:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في مقر إقامته بدافوس اليوم الخميس23-1-2020، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ، وتم التباحث خلال اللقاء حول القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، والتأكيد على أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل، كما تم استعراض الاوضاع الأمنية وضرورة اجتثاث الإرهاب ودعم الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.

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