متظاهرو البصرة يمهلون العيداني 48 ساعة لتقديم إستقالته

2020/01/23 | 15:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة أمهل متظاهرو البصرة، اليوم الخميس، المحافظ أسعد العيداني 48 ساعة لتقديم إستقالته، فيما هددوا بتصعيد التظاهرات في حال رفض ذلك.وأطلق ناشطون ومتظاهرون في البصرة، هاشتاك، "#اقالة اسعدالعيداني_مطلبنا"، بعد أن شهدت المدينة خلال اليومين الماضيين، أحداثا أمنية سقط فيها عدد من المتظاهرين بأعمال عنف جديدة بعد أسابيع طويلة من الهدوء.ويأتي التصعيد هذا في الوقت الذي شهدته محافظة البصرة مساء أمس من حوادث لقتل متظاهرين بداخل المحافظة، في ظل تصعيد أخر شهدته المدينة في مساء أمس الاربعاء ومحاولات المتظاهرين لحرق مقر منظمة بدر وعدد من المقار الحزبية في المدينة.وكانت ساحة تظاهرات البصرة قد شهدت مساء أمس أيضا إطلاق نار من قبل مجهولين على المعتصمين في الساحة، فيما قتلت في صباح أمس أيضا أحدى الناشطات في الاحتجاج المسعفة أم جنات، ليثير الاحداث من جديد.وقام متظاهرون يوم أمس أيضا بحرق وقطع بعض الطرق الرئيسية وسط البصرة، احتجاجا على تصاعد العنف ضدهم.الى ذلك نشر ناشطون من البصرة، وتفاعل معها ناشطون ومدونون من مختلف المحافظات العراقية، هاشتاك جديد حمل عنوان ، "#انتظروا_البصرة" من أجل التصعيد في الاحتجاج، والتي شملت المطالبة بإقالة قائد الشرطة رشيد فليح وتوجيه الاتهامات ضده بإستخدام العنف.وقال حسين ال تميم، أحد متظاهري البصرة، أنه "تم اعطاء مهلة لمحافظ البصرة أسعد العيداني مدتها 48 ساعة ليستقيل، وفي حال لم ينفذ طلب المتظاهرين، سوف نصعد الاحتجاجات".وأتهم المتظاهرون أيضا قوة الصدمة، بإستخدام العنف المفرط ضدهم، كما أن القوات الأمنية لم تحرك ساكنا بعد أن هاجم مجهولون ساحات الإعتصام، واغتيال شاب في ساعة متأخرة من مساء أمس الاربعاء.ويخشى مراقبون من تصاعد وتيرة الإحتجاجات في البصرة تقابل بعنف جديدة، ويعد سيناريو العام الماضي 2018 الذي شهد مقتل العشرات من متظاهري البصرة في واحدة من أعنف التظاهرات التي شهدتها المحافظة في السنوات الماضية.

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