2020/01/23 | 15:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعليمات لمواطني كوردستان الذين ظهرت اسماؤهم بقرعة الحج

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