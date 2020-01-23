رئيس وزراء الجزائر: التدخلات الخارجية هي من عقدت الأزمة في ليبيا

2020/01/23 | 15:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ممدوح سليمان طالب صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري، الأمم المتحدة تطبيق قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مؤكدا إن الجزائر تسعى للم شمل الأطراف الليبية التي ترفض العنف، مضيفا

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