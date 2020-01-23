تركيا من دافوس: منظومة إس-400 الروسية لا تهدد حلف الأطلسي

2020/01/23 | 15:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ممدوح سليمان/ قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، اليوم الخميس، إن منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 تتوافق مع حلف شمال الأطلسي الذي يتعين عليه تشكيل مجموعة عمل لدراستها.

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