سفير إيران لدى باريس: الإجراء الأوروبي بشأن الاتفاق النووي هو نتيجة السياسة الأميركية

2020/01/23 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السفير الإيراني لدى باريس بهرام قاسمي، إن تنصل الدول الأوروبية من الاتفاق النووي لن ينتج عنه سوى تدمير شامل للاتفاق.

وقال قاسمي في تصريح، إن اوروبا تدعي الدفاع عن الاتفاق النووي، وعلى الرغم من مواقفها السياسية والدعائية، إلا أنها لم تنفذ مطلقا التزاماتها بالجانب الاقتصادي، وهذه نتيجة السياسة التي رسمتها الولايات المتحدة الأميركية للاتفاق.

وأضاف، أن آلية التبادل المالي كانت ورقة دعائية وصندوقا خاويا وتنصلت عن جميع وعودها في الاتفاق النووي بعفل الضغوط الأميركية.

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